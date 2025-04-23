Ulusal Kurtuluş Zaferi’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun en önemli dönemeci olan TBMM’nin açılışının 105. yıldönümünü, bugün büyük bir coşkuyla, gurur ve mutlulukla kutluyoruz.

“Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen, ulusal bağımsızlığın ve özgürlüğün en somut simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ulusuna emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü çocuklara armağan ederken de, gelecek kuşaklara olan güvenini ve inancını, çocuklara olan sevgisini, verdiği değeri tarih önünde, insanlık önünde ilan etmiş oluyordu.

O’nu ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnetle, saygıyla, rahmetle anıyoruz.