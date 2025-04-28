Ankara'da oturan, merhum Adil Kaplan'ın oğlu, Mehmet Kaplan ve Ali Kaplan’ın kardeşi, Hüsamettin, Süleyman ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin eniştesi Dursun Kaplan hayata veda etti.

Merhumun cenazesi önceki gün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ankara Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ