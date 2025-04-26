Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, ilçeye yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlattı.

Başkan Dere, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiyi makamında ziyaret ettim.

Sayın Genel Başkanımıza, Sungurlu'muzda hayata geçirdiğimiz ve önümüzdeki süreçte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız projeler hakkında bilgi verip Sungurlu'muzun selamlarını ilettim.

Rabbim; Türk milletine hizmet edeceğiniz hayırlı, bereketli ömürler versin Sayın Genel Başkanım” ifadelerini kullandı.

SADİR DURMAZ’I DA ZİYARET ETTİ

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da ziyaret etti.

Durmaz’a bugüne dek hayata geçirdikleri ve önümüzdeki süreçte hizmete sunacakları projeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Dere, “Nazik misafirperverlikleri, şehrimize olan alakaları ve verimli istişareleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ