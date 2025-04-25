Türk Kızılayı Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, kermesin unutulmaz izler bıraktığını söyleyerek, “Kermesimizin maddi geliri de 826 bin gibi bir rakama ulaştı” dedi.

Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi organizesi ile “Bir Ekmeğin İki Yarısı Biri Sensin Biri Gazze” sloganıyla Sungurlu Belediyesi, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile gönüllülerin desteği ile düzenlenen kermesin tamamlandığını söyleyen Mandıralıoğlu; “Beklenmedik hava koşullarına rağmen fedakarlığın, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneğini yaşayarak gösteren tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önemli olan o atmosferi yaşamak ve canlı tutmaktı. Hamdolsun bunu da başardık. Hizmet eden, getiren, alan, bağışlayan... herkes kazandı. Rabbim esas karşılığı ahirette versin inşallah. Sungurlumuz için güzel bir faaliyete imza atıldı. Sungurlu meydanında canla başla hizmet ederek Filistin'de zor durumda olan Müslüman kardeşlerimizin şu soğuk günlerde ne kadar zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini de anlamış olduk. Kermes ayrıca çocuklarımızda, büyüklerimizde heyecan ve sosyalleşmeye vesile oldu. Az çok, büyük küçük bütün yardımlar büyük bir sinerjiye, manevi berekete dönüştü. Katkısı olan tüm herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimize az da olsa faydamız olursa kendimizi bahtiyar hissederiz. Rabbim, mazlumların yardımına koşanların sayısını artırsın. Zalimleri de hüsrana uğratsın inşallah. Teşekkürler vefalı milletimiz. Teşekkürler Sungurlu!” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi