Sungurlu Belediyesi, haşereyle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla araç üstü ilaçlama makinesi satın aldı. Son teknolojiye sahip olan bu yeni ekipman, belediyenin veterinerlik hizmetleri bünyesinde kullanılacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yeni aracın envantere eklenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, haşereyle mücadelede doğaya zarar vermeyen biyolojik ürünleri tercih ettiklerini vurguladı.

Başkan Muhsin Dere, ilaçlama çalışmalarında çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, “Sungurlu Belediyesi olarak yıl boyunca haşere ilaçlamalarımızı doğal dengeyi koruyarak gerçekleştiriyoruz. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ürünler kullanıyoruz. İlaçlama programımızı, doğaya en az kimyasal salacak şekilde planlıyoruz ve özellikle larva döneminde müdahaleyi önceliklendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Belediyenin yeni satın aldığı 35 ULV-MISTBLOWER marka araç üstü püskürtücü, geniş alanlarda etkili ilaçlama yapabilme kapasitesine sahip. Ayrıca, dar ve ulaşılması zor alanlar için tabanca aparatıyla da kullanılabilecek.

Yeni ekipmanın yaz ayları öncesinde haşereyle mücadelede önemli bir rol oynayacağını belirten Başkan Dere, “Bu yeni teknoloji sayesinde, halk sağlığını tehdit eden haşere sorununa karşı daha hızlı ve etkin çözümler sunacağız” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ