Sungurlu Arifegazili İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Mehmetçiğe mektup yazdı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Bir Mektup da Sen Yaz” projesi kapsamında öğrenciler yurdun farklı yerlerinde vatan nöbetinde olan Mehmetçiğe mektup yazdı.

Proje ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerilerini kazandıktan sonra ilk mektuplarını askerlerimize yazmaları sağlanıyor. Bu mektuplarla hem öğrencilerin yazılı iletişim yeteneklerinin gelişmesi hem de vatan sevgilerinin pekişmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler, duygularını kaleme alarak askerlerimize moral vermenin mutluluğunu yaşadı.

Editör: HABER MERKEZİ