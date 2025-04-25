Sungurlu Şehit İlhan Çaylan Anaokulu yönetici ve öğrencileri İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal’ı ziyaret etti. Öğrenciler, kaymakamlık mesleği hakkında merak ettikleri soruları sorarak, kaymakamlık görevini daha yakından öğrenme fırsatı buldu.

Kaymakam Mutlu Köksal, miniklerin sorularını içtenlikle cevaplayarak onlara kaymakamlık mesleğini anlattı.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Köksal, bu güzel buluşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okul ile kamu kurumları arasındaki işbirliğini pekiştirmesi ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamasından dolayı ziyareti planlayan Okul Müdürü Mesut Bilişik ile Anaokulu Öğretmeni Gülşah Eröksüz’e teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ