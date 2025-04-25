Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkan koltuğunu temsili olarak Habib Güleser Öztaş İlkokulu öğrencileri Emre Bayık ve Azra Kamazoğlu'na bıraktı.

TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Dere, çocuklar ve öğrencilerle makamında bir araya geldi. Misafirleriyle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet ederek sorularını yanıtlayan Dere, çocukların Sungurlu’da yapılmasını istedikleri projeler ile ilgili birim müdürlerine talimatları verdi.

Öğrencilere hediyelerde veren Dere, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Atatürk Meydanında düzenlenen Çelenk Sunma Törenini gerçekleştirdik. Törenin ardından Belediye idaresini Habib Güleser Öztaş İlkokulundan Emre Bayık'a ve Azra Kamazoğlu'na bıraktık. Evlatlarımızın Başkanlığında, Sungurlu'muzdaki çocuklarımızın talep ve beklentilerini dinleyip ilgili Birimlere talimatlarını ilettik. Geleceğimizin teminatı tüm yavrularımızın yolları açık, bahtları aydınlık olsun.” dedi.

Editör: Haber Merkezi