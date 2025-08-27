Musaoğulları Mermer kurucularından merhum Elvan Kısa'nın eşi, Umut Kısa ve Bulut Kısa'nın annesi Suna Kısa (65)’nın yemek borusuna yiyecek kaçması sonucu fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum Merkez Güvenli (Araphacı) Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ile çok sayıda siyasi, iş insanı ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi