Geçtiğimiz aylarda yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen ve tekrarlayan marketlere kapatma cezası uygulayan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir marketin şubesini 1 gün süreyle kapattı. Halkın sağlığını ön planda tutan ve zincir marketlerin yanı sıra diğer marketler ve bakkallarda da denetimlerine devam eden ekipler tarihi geçmiş ürün satıldığını tespit ettikleri bir markete uyarı cezası verdi. Uyarı cezasının ardından son kullanma tarihi geçmiş ürün satışını ikinci kez tekrarlayan zincir market şubesine Belediye Encümen kararı ile 1 gün süre ile kapatma cezası uyguladı.



Sabah saatlerinde zincir market şubesine giden ekipler mağazada yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından zincir market şubesi içerisinde yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına müsaade edecek alan bırakılarak mağazaya mühürleme işlemi uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın, market denetimlerinin yanı sıra kaldırım işgali konusunda taviz verilmeden çalışmaların devam edeceği bilgisini paylaştı.