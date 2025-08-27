Türkiye’nin köklü kozmetik ve temizlik ürünleri üreticilerinden GreenX Kozmetik, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

GreenX Kozmetik ile Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin talebi üzerine İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlere 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Konkordato davasında şirketin mali durumunun yakından incelenmesi için üç konkordato komiseri atandı.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI

Mahkeme ilanında, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi. Bu süre zarfında, alacaklılar delilleriyle birlikte konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir neden bulunmadığını ileri sürebilecek. Şirketin geleceği açısından kritik öneme sahip duruşmanın ise 19 Kasım 2025 saat 13.30’da yapılacağı açıklandı.