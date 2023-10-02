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2015 yılında kurulan ve kurulduğu yıldan itibaren Çorum'u profesyonel ligde başarı ile temsil eden Çorum Voleybol Spor Kulübü bu sezon öncesi maddi imkânsızlık nedeni ile liglere katılmama kararı almıştı. Gelinen süreçte Çorum Voleybol Spor Kulübü'nün yeni sezonda 700 bin TL'lik ödemelerini karşılama taahhüdünde bulunan Hamamözü Vanna Termal Hotel yetkilileri sultanların iç saha maçlarını da Hamamözü'nde oynama şartı koştu.

15 Ekim'de sezona start verecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü'nde yaşanan bu gelişme Çorum'da voleybol severleri de tedirgin etti.

Bilindiği üzere Çorum Belediyesi Spor Kulübü erkek voleybol takımının liglerden çekilmesinin ardından Çorum merkezde voleybolu yaşatacak tek takım Çorum Voleybol Spor Kulübü kalmıştı. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı Vanna Termal Hotel yetkililerin maçlarını Hamamözü'nde oynama şartını zorunlu olarak kabul eden Çorum Voleybol'un da maçlarını Çorum'da oynamayacak olması Çorum sporun da kanayan bir yarayı bir kez daha ortaya çıkardı.

HAMAMÖZÜ'NDE

700 BİN TL VAR DA

ÇORUM'DA

NEDEN YOK?

Yaşanan bu gelişme sonrası Çorum'da voleybol sporuna gönül vermiş insanlar haklı olarak "Hamamözü'nde 700 bin TL var da, Çorum'da neden yok?" sorusunu sormaya başladı. 600 bin nüfusa sahip bir şehirde kadın voleybol takımına neden yeteri kadar destek verilmediği spor severler tarafından sorgulanmaya başlandı.

RAKİPLERE

DESTEK YAĞIYOR

Çorum Voleybol Spor Kulübü'nde yaşanan bu gelişme sonrası ligdeki rakiplerinin durumları da merak konusu oldu.

Yapılan araştırma sonunda Kırmızı-Siyahlı sultanların ligdeki rakiplerinden Artvinspor'a şehirde 7 ayrı firmadan sponsorluk anlaşması adı altında destek verildiği öğrenilirken, Trabzon temsilcilerinden Bordo-Mavi ve İskofyaspor takımları da şehrin önemli iş insanları tarafından maddi olarak destekleniyor. Artvin ve Trabzon gibi illerde voleybola bu kadar destek verilirken, Çorum Voleybol Spor Kulübü'ne ne bir iş insanı, ne de bir kuruluşun destek vermeyip üvey evlat muamelesi yapması voleybola gönül veren vatandaşların canını sıkıyor.

VAKİT DARALDI

ÇÖZÜM BULUNMALI

15 Ekim'de sezonun ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü ilk iç saha maçını 29 Ekim tarihinde Ulalarspor ile Hamamözü Hamit Kaplan Spor Salonu'nda oynayacak. Önümüzdeki1 hafta içerisinde Çorum Voleybol'un iç saha maçlarını son olarak nerede oynayacağına dair federasyona başvuru hakkı bulunuyor.

Çorum Voleybol Spor Kulübü de maçlarını doğal olarak Çorum'da, kendi seyircisi önünde oynamak istiyor. 1 haftalık süreçte Çorum Voleybol Spor Kulübü Çorum'dan iş insanları veya bir kurumdan sponsorluk desteği alması halinde iç saha maçlarını daha önceki sezonlarda olduğu gibi Çorum'da oynayacak.