TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta mücadele edecek olan Çorum Voleybol’da hazırlıklar Baş antrenör Deniz Kılıç önderliğinde devam ediyor. 5 Ekim’de sezonu Rize deplasmanında açacak olan Çorum Voleybol haftanın üç günü sıkı bir antrenman programından geçiyor. Salı, Perşembe ve Cuma günleri sabah 08.00’de Life Center’de fitnes çalışması yaparak kuvvetlenen Çorum’un sultanları akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ise Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı taktik çalışma ile yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Baş antrenör Deniz Kılıç, hazırlıklar kapsamında kendilerine destek veren Life Center İşletme Sahibi Anıl Kabalak’a, Atletik Performans Uzmanı Barış Kılıç’a teşekkür etti.