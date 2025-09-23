Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi 3.Lig B grubu 1.Etap Müsabakaları 19-21 Eylül tarihleri arasında Muğla’da yapıldı.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü B erkek takımının 1.etap müsabakalarını zirvede tamamlamasının ardından gözler B grubunda mücadele eden Arenaspor Kulübü kadın takımına çevrildi. İlk maçında Sakarya’yı, ikinci maçında Mersin’i, üçüncü maçında Denizli’yi, dördüncü maçında Muğla Türk Telekom’u, beşinci maçında İstanbul Modaspor’u, altıncı maçında Tekirdağ Çerkezköy Belediyespor’u ve yedinci maçında Hatayspor’u 3-1’lik skorlarla mağlup eden Çorum Arenaspor kadın takımı 14 puanla yenilgisiz ilk etabı zirvede tamamladı. Muğla temsilcisi BODVED ve Akhisar Belediyespor takımları ise 13 puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. 11 puan toplayan Çorum Gençlikspor takımı ise ilk etabı yedinci sırada tamamladı.

3.Lig ikinci etap müsabakaları 8-9 Kasım tarihleri arasında Aksaray’da yapılacak.