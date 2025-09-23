Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 7.hafta maçında bugün, Antalya temsilcisi Serikspor’u konuk edecek.

4’te 4 yaptıktan sonra evinde Vanspor’la 0-0 berabere kalan, geçin hafta da deplasmanda İstanbulspor’a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alarak liderlik koltuğunu Erokspor’a kaptıran Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş nezaretinde ilk sınavını Serispor’a karşı verecek. Yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefleyen ve bu doğrultuda galibiyete odaklanan Çorum temsilcisinde, sakatlığı süren kaleci Hasan Hüseyin Akınay dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 2 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Arca Çorum FK’nın bu maçta da en büyük kozu taraftarları olacak. Takımlarından şampiyonluk bekleyen kırmızı-siyahlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken, tribünlerin çok büyük bir bölümünün yine dolması bekleniyor.

Serikspor cephesinde ise moraller gayet iyi. Deplasmanda aldığı Iğdır FK galibiyetinden sonra geçen hafta da Bandırmaspor’u 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini alan Antalya temsilcisi, Çorum’a mutlak puan için geldi. Yeşil-beyazlı takım, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

13 puanlı 2.sıradaki Arca Çorum FK ile 10 puanlı 9.sırada yer alan Serikspor arasında, bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.