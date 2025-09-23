Arca Çorum FK’nın bu akşamki rakibi Serikspor, son 2 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Serikspor, sezona İstanbulspor deplasmanında 0-0’lık beraberlikle başlarken, ikinci maçında, evinde Ümraniyespor’u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Üçüncü hafta maçını da İstanbul takımıyla oynayan Serikspor, deplasmanda Esenler Erokspor’a 5-0 yenilerek büyük şok yaşadı. Dördüncü hafta maçında da evinde Bodrum FK’ya 4-2 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Antalya ekibi, deplasmanda aldığı 2-1’lik Iğdır FK galibiyetiyle kendine geldi. Serikspor, en son sahasında Bandırmaspor’u 1-0 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı ve haftaya arca Çorum FK’nın 3 puan gerisinde, 10 puanla girdi.