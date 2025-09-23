Arca Çorum FK, bu akşam Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7.hafta maçında konuk edeceği Serikspor’la tarihinde 6.kez karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta Çorum ekibinin galibiyetlerde 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar Serikspor’la 3.Lig’de 3, 2.Lig’de ise 2 kez karşılaştı. Bu maçların 1’i 3.Lig play-off finali olmak üzere 3’ünü kazanan Çorum temsilcisi, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.

İki takım ilk kez 2018-2019 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta rakip oldu. Sezonun 10.haftasında, Serik’te oynanan maçı Antalya temsilcisi 1-0 kazanırken, 27.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1 bitti.

Aynı sezon sonunda iki takım play-off finalinde karşılaştı. Adana’da oynanan maçta normal süre ve uzatmalar 1-1 biterken, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Çorum temsilcisi 5-3 kazanarak 2.Lig’e yükseldi.

İki takım, 2021-2022 Sezonunda ise 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. 5.haftada Çorum’da oynanan maçı 1-0 kazanan Arca Çorum FK, 24.haftada Serik’te oynanan maçta da Çorum temsilcisi yine 1-0’lık skorla 3 puanın sahibi oldu.