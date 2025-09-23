Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7.hafta maçında bu akşam Serikspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 459. kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 458 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 199 galibiyet, 124 beraberlik, 134 yenilgi alarak 721 puan toplarken, 656 gol atıp 485 gol yedi.

İÇERİDE 229.MAÇ

Çorum temsilcisi, 458 maçın 228’ini sahasında oynadı. Bu maçlarda da 119 galibiyet, 62 beraberlik, 47 yenilgi alan Arca Çorum FK hanesine 419 puan yazdırırken, attığı 378 gole karşılık 2018 gol yedi. Serik maçı, Çorum ekibinin sahasında oynayacağı 229.karşılaşma olacak.

Kırmızı-siyahlılar deplasmanda ise 230 karşılaşmada 80 galibiyet, 62 beraberlik, 88 yenilgi aldı. 278 gol atan Arca Çorum FK kalesinde 267 gole engel olamazken, hanelerine 302 puan yazdırdılar.