Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Salih Zafer Kurşunlu’dan sonra Çorumlu futbolcu Burak Seres de Antalya’nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Manavgat Belediyespor’a transfer oldu.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Arca Çorum FK’nın formasını da giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Seres, geçen sezonu Zonguldak’ın BAL temsilcisi Karadeniz Ereğli’de geçirirken, yeni sezonda Salih Zafer Kurşunlu ile birlikte Manavgat Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.