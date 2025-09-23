2024-2025 yılında yapılan masa tenisi faaliyetlerinin değerlendirilmesi adına Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Ankara’da Çalıştay yapıldı.

81 ilin Masa Tenisi İl Temsilcileri’nin katıldığı Çalıştay’a, Masa Tenisi Federasyon Başkanı Kerim Koç , Federasyon Başkan Vekili Uğur Beşok , Federasyon Genel Sekreteri Alp Bala , Merkez Hakem Komitesi Üyesi Ergün Ünlüel katılım sağladı. İl Temsilcilerine tek tek söz verildi ve 2024-2025 yılında illerinde yapılan faaliyetlerin sunumunun yapılması istendi. Çorum Masa Tenisi İl Temsilcisi Alparslan Hoşgör, geçtiğimiz sezon yapılan faaliyetleri ve yeni sezonda yapılacak faaliyetleri Çalıştay’da sunum yaparak anlattı.

Daha sonra yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan değerlendirme sonunda Çorum ili mavi kod olarak Türkiye’nin en iyi 10 ili arasında yer aldı.

Federasyon Başkanı Kerim Koç, Çorum’un masa tenisi branşında lokomotif bir il olduğuna vurgu yaparak il temsilcisi Alparslan Hoşgör’ü de çalışmalarından dolayı tebrik etti.