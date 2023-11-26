Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Erzincan temsilcisi Ulalarspor Çorum'da karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmaya Osmancıklı voleybol severler de yoğun ilgi gösterdi. Maça iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci yarıda son bölüme başa baş bir oyun ortaya koyan Erzincan temsilcisi son servislerde basit hata yapınca bu seti de Çorum'un sultanları 25-22 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette moral olarak çöken rakibi karşısında adeta şov yapan Çorum temsilcisi seti 25-12 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 12'e yükseltirken, Erzincan Ulalarspor ise henüz puanla tanışamadı.

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Can Acar, Ayşegül İnce.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisu, Yasemin, Yaren, Neriman, Müfide, Nilüfer, Beyzanur, Nazife, Sevgi, Elfin.

ERZİNCAN ULALARSPOR: Ceren, Öykü, Selin, Buket, Aslıhan, Özlem, Ezgi, Gizem, Fadime Nur.

SETLER: 25-18, 25-22, 25-12.