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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 9.hafta maçında Çorum'un sultanları Osmancık Belediyespor Trabzon'da Bordo-Mavi 61 takımının konuğu oldu.

Trabzon Yomra Jimnastik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında ilk bölümde öne geçmeyi başaran Osmancık Belediyespor, son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu seti 25-21 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. İkinci sette smaçlardan eli boş dönen Çorum temsilcisi bu seti de 25-17 kaybetti ve skor 2-0'a geldi. Üçüncü sette moral olarak oyundan düşen Çorum'un sultanları seti 25-15 maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi Bordo-Mavi puanını 20'e yükseltirken, konuk Osmancık Belediyespor ise 12 puanda kaldı.