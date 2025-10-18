Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcilerinden Çorum Arenaspor Trabzon deplasmanında Beşikdüzü’nün, Çorum Voleybol ise Bordo-Mavi61 takımının konuğu olacak. Lig’de henüz yenilgi yüzü görmeyen Çorum Arenaspor yarın saat 14.00’de Beşikdüzü Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Yomra Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak maçta ise Çorum Voleybol, lider Bordo-Mavi 61 karşısında sürprize imza atmak istiyor.

OSMANCIK BAY GEÇİYOR

Çorum’un Kadınlar 2.Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise rakibi Çayelispor’un ligden çekilmesi nedeni ile haftayı BAY geçecek.