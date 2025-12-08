Arca Çorum FK’da, bu akşamki kritik Pendikspor maçı öncesinde 7 futbolcu cezalı, 6 futbolcu ise ceza sınırında bulunuyor. Kerem Kalafat’ın kırmızı kart, Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Kadir Seven ve Arda Hilmi Şengül’ün bahis cezalısı olduğu Arca Çorum FK’da Ferhat Yazgan, Braian Samudio, Caner Osmanpaşa, Joseph Attamah, Erkan Kaş ve Oğulcan Çağlayan ise ceza sınırında yer alıyorlar. Sınırdaki oyunculardan kart gören cezalı duruma düşecek.

Pendikspor’da ise Emircan Çiçek, Batuhan İşen, Yusuf Erata ve Hakan Yeşil bahis, Adnan Uğur ise sarı kart cezalısı.