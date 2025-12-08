Arca Çorum FK, bu akşamki Pendikspor maçı öncesinde sahasında çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Ligin geride kalan 15 haftalık periyodunda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alarak 25 puan toplayan Arca Çorum FK, bu puanların 15’ini sahasında, 10’unu ise deplasmanda hanesine yazdırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, attığı 11 gole karşılık sadece 4 gol yedi. Evinde Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, Sarıyer’i 2-1, Manisa FK ve Alagöz Holding Iğdır FK’yı ise 3-1’lik skorlarla yenen Arca Çorum FK, Vanspor ve Boluspor’la 0-0, Serikspor’la da 1-1 berabere kalarak 6 puan kaybetti.