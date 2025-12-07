Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Judo Grup Birinciliği Tokat’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü grup birinciliğinde Çorum Prof Dr.Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Metehan Karasu 73 kiloda, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Meliha İlayda Aydoğdu 70 kiloda ve Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İlhan Yılmaz 81 kiloda üçüncü olarak 5-7 Ocak tarihleri arasında Ordu’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Muhabir: RIFAT KARA