Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 13.hafta maçında Çorum Arenaspor ile Çorum Voleybol karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinin ilk bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde üst üste sayılar bulan Arenaspor ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan Arena’nın sultanları bu seti de 9 sayı farkla kazandı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette Çorum Voleybol oyuna ortak olmak istese de Çorum Arenaspor rakibine izi vermedi bu seti de zor da olsa 27-25 kazandı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Arenaspor puanını 19’a çıkartırken, Çorum Voleybol ise 15 puanda kaldı.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Ali Osman Kaya.

ÇORUM ARENASPOR: Beril, Doğa, Ecrin Naz, Zeynep, Irmak Deniz, Beyza, İkra, Alya, İlayda, Fatma Nur.

ÇORUM VOLEYBOL: Özge, Berfin, Zeynep, Gizem, Nermin, Ayşe, Bengisu, Nehir, Elif Betül, Eylül, Senanur, Sümeyye.

SETLER: 25-21, 25-16, 27-25.