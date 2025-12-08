Arca Çorum FK, bu akşamki Pendikspor maçıyla birlikte profesyonel liglerde 468.kez puan karşılaşmasına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 467 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 202 galibiyet, 127 beraberlik, 138 yenilgi alarak 733 puan toplarken 669 gol atıp 498 gol yedi.

EVDE 427 PUAN

Çorum temsilcisi, 467 maçın 232’sini sahasında oynadı. Bu karşılaşmalarda 121 galibiyet, 64 beraberlik, 47 yenilgi alan Arca Çorum FK hanesine 427 puan yazdırırken, attığı 385 gole karşılık kalesinde 221 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda çıktığı 235 maçta ise 81 galibiyet, 63 beraberlik, 91 yenilgi aldı. Rakip fileleri 284 kez havalandıran