Arca Çorum FK, bu akşam Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16.hafta maçında konuk edeceği Pendikspor’la 5.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Pendikspor’la daha önce 4 kez karşılaştı. 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan iki takım arasında ilk yarıda Çorum’da oynanan maçı 2-0 kazanan Pendikspor, İstanbul’daki karşılaşmada da sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İki takım, 2024-2025 Sezonunda ise 1.Lig’de rakip oldu. Çorum’da oynanan ilk yarı maçını Çorum temsilcisi 1-0 kazanırken, ikinci yarıda İstanbul’da oynanan maç ise 2-2 bitti.