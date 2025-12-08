Arca Çorum FK’nın bu akşam Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16.hafta maçında konuk edeceği Pendikspor, lider durumda olmasına rağmen, deplasman maçlarında kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor.

EVİNDE 7’DE 7

15 hafta sonunda topladığı 32 puanla puan tablosunun zirvesinde yer alan Pendikspor, sahasında topladığı puanlarla iddiasını koruyor. İstanbul temsilcisi, evinde çıktığı 7 maçı da kazanırken, deplasmanda ise 8 karşılaşmada 2 galibiyet, tam 5 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.

Tek deplasman yenilgisinde, Diyarbakır’da Amed’e 2-1 kaybeden Pendikspor, galibiyetlerinde ise Sarıyer’i 2-0, Hatayspor’u 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlı takım, İstanbulspor ve Keçiörengücü ile 0-0, Bodrum FK ve Vanspor’la 1-1, Erzurumspor’la da 3-3 berabere kaldı.

İstanbul temsilcisi, 15 maçta attığı 29 golün sadece 9’unu deplasmanda kaydederken, toplamda yediği 9 golün ise 7’isini rakip sahalarda kalesinde gördü.