Arca Çorum FK’nın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde bu haftaki rakibi Hatayspor’un olağanüstü genel kurulu yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO yerleşkesinde gerçekleştirilen ve genel kurul kararı alan başkan Hikmet Çinçin’in aday olmadığı kongrede iki aday yarıştı. 117 oy alan Ethem Çakır başkanlığa seçilirken, diğer aday Mustafa Şaşmaz 29 oyda kaldı. Hatay Barosuna bağlı avukat olan Ethem Çakır başkanlığa seçildikten sonra yaptığı açıklamada, “Bu kulüp hepimizin gururu. Yönetim olarak ilk hedefimiz, Hatayspor’u ekonomik anlamda güçlendirmek ve yeniden Süper Lig hedefiyle güçlü bir yapı inşa etmek olacak” dedi.