Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 14.hafta maçında Çorum Voleybol deplasmanda Trabzon Beşikdüzüspor’un konuğu oldu. Yomra İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setinde rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum Voleybol, ilk seti 12, ikinci seti de 11 sayı farkla kaybetti. Üçüncü sette toparlanan Kırmızı-Siyahlılar zaman zaman öne geçse de son bölümde oyun üstünlüğünü tekrardan rakibine kaptırarak seti 25-21, maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol 15 puanda kalırken, ev sahibi Beşikdüzüspor ise 26 puana yükseldi.

SALON: Yomra İlçe.

HAKEMLER: Taha Kalaycı, A.Ali Uzun.

TRABZON BEŞİKDÜZÜSPOR: Nesibe, Gamze, Ayşenur, Gizem, Nisa, Bengü, Yıldız, Zerda, Ecrin, Azra, Gülizar, Sena.

ÇORUM VOLEYBOL: Özge, Ceylin, Berfin, Zeynep, Gizem, Nermin, Asya, Nehir, Fatma, Elif, Eylül, Sümeyye.

SETLER: 25-13, 25-14, 25-21.

SÜRE: 1 saat 10 dakika.