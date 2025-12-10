Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 14.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda Sınav Koleji Samsunspor’un konuğu oldu. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini kaybeden Çorum temsilcisi üçüncü seti 5 sayı farkla kazandı. Dördüncü sette rakibi ile başa baş mücadele eden Osmancık Belediyespor bu seti 26-24, maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından Samsun temsilcisi 38 puana yükselirken, Osmancık Belediyespor ise 27 puanda kaldı.

SALON: Samsun Mustafa Dağıstanlı.

HAKEMLER: Sefa Tarun, Muammer Bulut.

SINAV KOLEJİ SAMSUNSPOR: Azra, Elvan, Ceren, Nehir, Esin, Sudenaz, Yağmur, Asel, Nisanur, Nehir, Doğa, Ceren.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Sevcan, Ela, Yaren, Yasemin, Nilüfer, Naz, Müfide, Ecrin, Macide, Betül, Zeynep, Hevin.

SETLER: 25-22, 27-25, 20-25, 26-24.