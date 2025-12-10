Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, lider Pendikspor’u 2-0 yendiği 16.hafta maçıyla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53.maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti.

Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Serikspor’la Keçiörengücü arasında oynanan maçta iki kulüp de “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, Ümraniyespor, Amed Sportif Faaliyetler maçındaki, Vanspor da Manisa FK maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” eylemi nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.