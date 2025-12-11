Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Sivasspor’da 19 yaşındaki kaleci Serkan Kaan Sarman’ın elindeki kırık nedeniyle İstanbul’da ameliyat olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Serkan Kaan Sarman, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun ameliyatı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından el bileğinde meydana gelen kırık nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Gereli, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve futbolcumuzun fizik tedavi sürecinin ardından sahaya dönüş çalışmalarına başlayabileceğini belirtmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.