Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, engelli bireylerin sosyal yaşamda ve spor alanlarında daha aktif yer almasını sağlamak için yürüttüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. İl genelinde farklı program ve ziyaretlerde engelli vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Demirkıran, gösterdiği ilgi ve hassasiyetle hem spor camiasının hem de ailelerin gönlünde özel bir yer edindi.

İl Müdürü Demirkıran, özellikle engelli spor kulüplerine verilen desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, sporun engelleri aşan bir güç olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu doğrultuda İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ve düzenlenen etkinlikler, engelli bireylerin hem fiziksel gelişimine hem de sosyal hayata katılımına önemli katkılar sağlıyor.

Engelli sporcular ve aileleri, Demirkıran’ın yaklaşımından duydukları memnuniyeti ifade ederken, kurumun sadece spor hizmeti sunmakla kalmayıp güçlü bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor. İl Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaların engelli bireylerin motivasyonunu artırdığı, toplumda ise farkındalık oluşturduğu dile getiriliyor.

Yetkililer, Mustafa Demirkıran’ın önümüzdeki dönemlerde de engelli bireylere yönelik projelere ağırlık vermeye devam edeceğini, bu alandaki desteklerin genişletilmesinin planlandığını aktardı.