Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk yarının son 2 hafta maç programları belli oldu.

SAKARYA MAÇI 21 ARALIK’TA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; 18.hafta maçları 19-22 Aralık tarihlerinde oynanacak olup, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 21 Aralık Pazar günü, Sakaryaspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

28 ARALIK’TA ERZURUMSPOR’A KONUK OLACAK

Arca Çorum FK, ilk yarının son hafta maçında 28 Aralık Pazar günü Erzurumspor’a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak bu maç da yine saat 16.00’da başlayacak.