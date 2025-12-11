Gaziantep’te devam eden Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Çorumlu güreşçiler 1 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere 4 madalya kazandılar.

Şahinbey Spor Salonu’nda devam eden ve 63 ilden 902 sporcunun katıldığı şampiyonada, serbest stil 57, 65, 74, 86, 97 ve 125 kilo müsabakaları tamamlandı.

97 KİLODA

ÜÇ GÜREŞÇİ

KÜRSÜDE

97 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Sessiz, finalde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor’dan Emirhan Kılıç’a yenildi ve ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Aynı kiloda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına güreşen Çorumlu milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak ve Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü eski güreşçisi Samet Özarslan üçüncülüğü paylaştı.

KESER VE

ERYÜCEL’DEN

ÜÇÜNCÜLÜK

57 kiloda Ankara ASKİ adına mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü eski güreşçilerinden Bekir Keser ve 125 kiloda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Eryücel Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Şampiyonada serbest stil müsabakaları gazetemizin basıma girdiği saatlerde tamamlanacaktı. 12 Aralık’ta sona erecek şampiyonada bugün ve yarın grekoromen stil müsabakaları yapılacak.