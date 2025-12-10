Arca Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ederken, teknik direktör Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Altıparmak, ilk yarının kalan 3 maçında birbirinden zorlu rakiplerle oynayacaklarını kaydederken, bu hafta Arca Çorum FK ile içeride, haftaya Iğdır FK ile deplasmanda, son hafta ise içeride Bandırmaspor’la oynayacaklarını hatırlattı.

ÇORUM’U BİLİYORUZ

Kalan 3 maçı da kazanıp ilk yarıyı play-off potasında kapatmak istediklerini anlatan Mehmet Altıparmak, “Artık haftalar çok kısaldı. İlk yarının bitimine de 3 maçlık bir serimiz var. Bu hafta da ligin iyi takımlarından Çorum FK ile oynayacağız. Rakibin ne yaptığını, neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz zaten, ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Bütün hafta onu çalışacağız ve hafta sonu da onu uygulayacağız. Tek amacımız Çorum FK maçını kazanmak.

DEVREYE PLAY-OFF POTASINDA GİRMEK İSTİYORUZ

Daha önce de söyledim; kısa vadede Play-Off hedefimizi yakalamak istiyoruz ya da oradaki puan farkını mümkün olduğu kadar aza indirmek istiyoruz. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. Burada oyuncularımızla hep beraber konuştuk, onlara gereken şeyleri söyledik. Tabi ki onlar da çok üzgünler, taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünler ama bizim de ilk planda özellikle Çorum maçı, sonradan da Iğdır maçı, açıkçası ilk yarının bitmesini bekliyoruz. 3 tane final gibi maçımız var, inşallah bu 3 maçımızı kazanıp devre arasına Play-Off potasının yakınında girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÖDEMELER YAPILDI

Mehmet Altıparmak, başkanlık değişiminden sonra güzel gelişmeler olduğunu da dile getirirken, “Bu hafta itibariyle özellikle oyuncuların ödemelerinin çoğu yapıldı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme oldu. Bundan sonra artık Sivasspor'un yukarıya çıkması ve daha iyi olması için, özellikle ikinci yarıda yapacağımız transferlerle alakalı ben ve yönetim kurulumuz çalışmalarımıza başladık. Buradan bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz, çok önemli oyuncularımızı kadromuza katacağız” dedi.