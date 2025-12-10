Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 12.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Ankaragücü’nün konuğu oldu. Ankaragücü Tandoğan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oyunda üstünlüğünü eline alan ev sahibi Ankaragücü 6.dakikada Furkan’ın golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 9 dakika sonra Turgut ile farkı 2’e çıkaran Sarı-Lacivertli ekip 26’da Furkan ile skoru 3-0 yaptı. Sağlı sollu ataklarla Çorum FK kalesinde gol aramaya devam eden Ankara temsilcisi 36.dakikada Dağlar ile skoru 4-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda savunmada risk alarak hücumda daha etkili olmak isteyen konuk Çorum FK 56.dakikada Buğra ile farkı 3’e indirdi. İkinci yarıda daha derli toplu bir oyun ortaya koyan Arca Çorum FK farkı azaltacak golleri bulamayınca maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ankaragücü puanını 22’e yükseltirken, konuk Çorum FK ise maç eksiği ile 7 puanda kaldı.

SAHA: Ankaragücü Tandoğan Tesisleri.

HAKEMLER: Doğukan Çakır, Bahadır Ergeç, M.Fatih Kuru.

ANKARAGÜCÜ U19: Ahmet, Barış, Mehmet Sarp, Raşit Efe, A.Selim, Alperen, Süleymen Emre, Turgut, Furkan, Kadir, Dağlar.

YEDEKLER: Yiğit, Arafat, M.Ali, Kerem, Taha, Yağız, Ekrem, Salih, Muhammet.

ARCA ÇORUM FK U19: M.Emin, Atakan, Batuhan, M.Ömür, Polat, Deniz, Yusuf, Taha, Vedat, Ömer Faruk, Kaan.

YEDEKLER: Alihan, M.Buğra, M.Emin, M.Arda, Talha Mert, Uğur, Y.Emre, Celal Ozan, Süleyman, Hakan.

GOLLER: Dk.6 ve 26 Furkan, Dk.15 Turgut, Dk.36 Dağlar (Ankaragücü), Dk.56 M.Buğra (Çorum FK)