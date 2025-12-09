Kulüpten yapılan açıklamada, nikâh törenine teknik ekip ve futbolcuların da katıldığı belirtilerek genç çiftin mutluluğuna ortak olunduğu ifade edildi. Kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Cemali Sertel ve eşi İlayda Sertel’in nikâh törenine teknik ekibimiz ve futbolcularımızla birlikte katılarak mutluluklarına ortak olduk.

Arca Çorum FK ailesi olarak yeni evli çiftimize bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte bir aileyiz.”

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, bir ömür mutluluklar diler.