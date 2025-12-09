Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu’ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” denildi.

Vanspor, Hakan Kutlu nezaretinde çıktığı 16 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 21 puan topladı.

Öte yandan, Hakan Kutlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz’ın getirildiği açıklandı. Korkmaz, sezona Sivasspor’da başlamıştı.