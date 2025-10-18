Arca Çorum FK’da 2021 yılından beri altyapı koordinatörü olarak görev yapan teknik direktör Yavuz Selim Sümer’le profesyonel takım teknik sorumlusu olarak sözleşme imzalandı.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş’un UEFA A lisans teknik direktörlük belgesi 1.Lig için yeterli olmadığından, UEFA Pro lisanslı Selim Sümer’le 16 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalandı. Selim Sümer’in lisansı 16 Ekim’de çıkartıldı.

Arca Çorum FK’nın maçlarında teknik sorumlu olarak esame listesinde Selim Sümer’in ismi yer alacak.