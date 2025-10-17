Ankaragücü’nün Çorumlu güreş antrenörü Fevzi Çakmak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Fevzi Çakmak Kayrıcı’ya üzerinde “Reis Vahit Kayrıcı” yazılı, sırt numarası 19 olan özel tasarım bir Ankaragücü forması hediye etti.

Ziyaret sırasında Çakmak, Vahit Kayrıcı’nın hem spora hem de Çorumlu sporculara verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Milletvekili Kayrıcı ise bu anlamlı hediyeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fevzi Çakmak’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.