Ateşkes anlaşması sonrası Gazze halkına dayanışma mesajı vermek için 10 yıl sonra ikinci defa dalış için son hazırlıklarını yapan milli sporcu Şahika Ercümen, bu rekor denemesinde Gazze'de senelerdir yaşanan eziyete dikkati çekecek.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika Ercümen, Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla yeni rekor denemesinde bulunacak.

Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe inerek, kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 2 yıl önce Sırp asıllı Lena Balta'nın 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla elinden alan Ercümen, bunu da geçme hedefiyle gerçekleştireceği dalışın son hazırlıklarını Antalya'nın Kaş ilçesinde sürdürüyor.

Kaş'ta 10 yıl önce "değişken ağırlık ip destekli paletsiz dalış" alanında 91 metre derinliğe inerek kırdığı dünya rekorunu Gazze halkına atfeden Ercümen, yarın Kaş'ta gerçekleştireceği dünya rekor denemesini de Cumhuriyet'in 102. yılı ile Gazze'ye atfen yapacak.

Nefesini Gazze için tutacak olan Ercümen'in, su altındaki yoğun antrenmanları AA tarafından görüntülendi.

Ercümen'in bu dalışı, yalnızca spor tarihine yeni bir derinlik kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda güçlü bir dayanışma mesajı da taşıyacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, hava şartlarından dolayı bazı antrenmanları yapamadıklarını, ancak aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Ercümen, ilk dünya rekorunu seneler önce kırdığını aktararak, "O zaman çok heyecanlıydım, çok küçük imkanlarla ve daha önce hiç böyle bir tecrübem olmadan ülkemize bir dünya rekoru kazandırmıştım. O günden sonra her şey 180 derece değişti ve o gün karşılaştığım zorluklar, mücadeleler beni aslına bugün olduğum yere getirdi." dedi.

Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 2 yıl önce Hatay'da 106 metreye dalarak Türkiye'ye dünya rekorunu kazandırdığını anımsatan Ercümen, bu rekorun henüz kırılmadığını aktardı.

"Gazze nefes alsın diye tüm dünyaya haykırmak istiyoruz"

Gazze'nin herkesin açık yarası olduğunu belirten Ercümen, "10 yıl önce Gazze'de bunlar olduğunda biz tam o gün yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlanıyorduk ve bu durumdan çok etkilendik. Rekordan çıktığım anda, 'Gazze nefes alsın' dedim o gün. Tüm dünyaya böyle bir sloganla dünya rekorunu duyurduk. Üzerinden 10 yıl geçti, açıkçası dünyada Gazze konusunda çok fazla şey değişmedi. Gazze şu an daha zor nefes alıyor, bunu bir insanlık ayıbı olarak görüyorum." diye konuştu.

Ercümen, mili sporcu olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederken sporun da evrensel gücüyle barışı biraz daha ön plana çıkarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu dünya rekoru denemesinde 'Gazze nefes alsın' diye dalmak istiyorum. Sumud Filosu'nun da denizden Gazze'ye bir desteği oldu. Bu, sabrı, barışı ve onuru temsil ediyor. Ben de milli sporcu olarak, dünya rekorunu kırıp tüm dünyaya sesimizi duyururken bunun altını çizmek istiyorum, ben de denizden destek olmak istiyorum. Dakikalarca suyun altında nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Orada senelerdir çekilen bir eziyet var. Bu yüzden bu dünya rekorunu Gazze'ye ithaf etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında 107 metreye dalarak hem cumhuriyetimizi onurlandırmak hem de Gazze nefes alsın diye tüm dünyaya haykırmak istiyoruz."

Antrenmanlarından bahseden Ercümen, deniz suyunun çok soğuduğunu, 100 metreye inerken çok hızlı bir ısı değişimi olduğunu söyledi.

Ercümen, "Suyun altında nefesinizi tutamayacak hale geliyorsunuz, aşağısı çok karanlık. Umarım rekor denemesinde yine bir fırtınayla karşılaşmayız. Aşağıya inerken basıncın etkisiyle bütün vücudunuzda çok ciddi sıkışma ve basınç uygulanıyor. Bir asansör yardımıyla çok hızlı şekilde aşağıya iniyorum, dalışım 3,5 dakika sürüyor. Aşağıya iniş sürem ağırlıkla birlikte çok hızlı, dolayısıyla vücudumu buna adapte etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu dalışta 40 katlı bir binanın en dibine inip çıktığımı varsayabiliriz"

Su altındaki basıncın çok yüksek olduğunu vurgulayan Şahika Ercümen, şunları söyledi:

"Bu dalışı gözünüzde canlandırmanız için yaklaşık 40 katlı bir binanın en dibine inip çıktığımı varsayabiliriz. Bu derinlikler daha önce inilmemiş derinlikler. Kendimi astronot gibi hissediyorum, zaten suyun altında yer çekimi de çok az. Şu an havada hissettiğimiz 1 atmosfer, suyun altına ben 11 atmosferin üzerinde bir basınca maruz kalacağım. Her santimetrekareme 11 kilodan fazla bir basınç uygulanıyor. Vücudumun buna dayanacağını diliyorum ve antrenmanlarımızı bu şekilde yapıyoruz."

Ercümen, dalışın dünya ve Türkiye sualtı sporları federasyonlarının uluslararası hakemleri gözetiminde yapılarak, sualtından canlı yayınlanacağını kaydetti.