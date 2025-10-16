Bulgaristan’ın Dupnitsa kentinde bugün başlayacak olan Gençler Balkan Tekvando Şampiyonası ve Balkan Kupası’nda Çorum’dan 3 sporcu Türkiye’yi temsil edecek olup, milli takımda da 2 antrenör görev yapacak.

Tekvando il temsilcisi İshak Kepçeli’nin verdiği bilgilere göre, 3 gün sürecek şampiyonada, Çorumlu tekvandoculardan Doğukan Ergin 53 kiloda, Beytullah Buğra Yetik 55 kiloda, Tugay Yolal’ı ise 78 kiloda tatamiye çıkacak. İlhan Aşkın ve Arif Atak ise antrenör olarak görev yapacaklar.

Şampiyona 19 Ekim’de sona erecek.