Konuyla ilgili bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, “İskilip’e kazandıracağımız modern spor kompleksi için çalışmalar başladı. Bahabey Mahallesi 1008 Ada 1 Parselde zemin etüdü çalışmalarına başladık. Gençlerimizin çağın gereksinimlerine uygun ve donanımlı bir tesiste spor yapabilmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Sporla büyüyen ve sporla gelişen bir İskilip hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Zemin etüdü çalışmalarının tamamlanmasından sonra inşaat sürecinin hemen başlayacağı kaydedildi.