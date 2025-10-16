İzmir bölgesi hakemi Fatih Tokail, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 6 maçında düdük çaldı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak hanesine tam 15 puan yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın, 18 Ekim Cumartesi günü, Hatayspor’la oynayacağı maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail düdük çalacak. Mersin Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Tokail’in yardımcılıklarını da yine İzmir bölgesinden Eren Öksüzler ile Egemen Savran yapacak. İstanbul bölgesinden Oğuzhan Gökçen de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

TOKAİL İLE 6’DA 5 YAPTIK

Fatih Tokail’in hakemlik kariyerinde en çok maçını yönettiği ikinci takım Arca Çorum FK. Çorum temsilcisi, Tokail’in yönettiği 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı ve 15 puan topladı.

Arca Çorum FK, Fatih Tokail’in düdük çaldığı maçlarda, 2020-2021 Sezonunda, sahasında İnegölspor’u 2-0, 2021-2022 Sezonunda Bayburt Özel İdare’yi (D) 2-1, sahasında Turgutluspor’u 5-1, 2023-2024 Sezonunda sahasında Sakaryaspor’u 1-0, Erzurumspor’u ise 4-1 yenerken, tek yenilgisini geçen sezon deplasmanda Sakaryaspor’a karşı 2-1’lik skorla aldı.

Fatih Tokal, Hatayspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.