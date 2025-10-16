Arca Çorum FK, Hatayspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 10.hafta maçının hazırlıklarını taktik içerikli antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde, Tesislerde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başlarken, dar alan oyunları ile devam etti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş antrenmanın devamında taktik çalışma yaptırdı. Hatayspor maçının taktiğini içeren antrenmanda futbolculara uyarılarda bulunan Çavuş, yapmaları gerekeni zaman zaman uygulamalı olarak gösterdi. Antrenman, sonuçlandırma odaklı gol çalışmasıyla sona erdi.

Arca Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Milli araya girmeden önce, sahasında Manisa FK’yı 3-1 yenerek 4 haftalık kötü gidişe son veren Arca Çorum FK, Hatayspor’u da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Çağdaş Çavuş tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.

Arca Çorum FK ile Hatayspor arasındaki maç, 18 Ekim Cumartesi günü, Mersin Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak.