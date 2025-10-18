Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş da takıma geldiğinden bu yana oyunlarının geliştiğini dile getirdi.

Oyun disiplininden kopmadıklarını ve maça hakim olduklarını aktaran Çavuş, bundan sonraki süreçte her maçı kendi özelinde değerlendirerek hazırlıklarını yapacaklarını vurguladı.

Çavuş, takımının dinleneceğini belirterek, "Dinlenmeden sonra Boluspor maçına hazırlanacağız. Oyun disiplini, sahanın içerisindeki oyun, oynama arzusu ve oyunu bölüm bölüm harika oynayan bir ekip. Her oyuncumu ayrı ayrı kutluyorum." diye konuştu.

Oyun ve oyuncuların gelişerek devam edeceğine dikkati çeken Çavuş, "Gelişime yavaş yavaş ayak uyduran bir ekibiz. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sürece yaklaşıyoruz. Benim istediğim oyun düzeni, sistemi, oyun içerisindeki fiziksel güç süreç içerisinde daha da güçlenecek. Bu süreç güçlenirken de böyle kazanarak gitmek çok keyifli. Bundan sonra gelişerek devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.